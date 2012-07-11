Тернопольщина: ураган повредил дома и свалил более 100 деревьев

В Борщевском районе Тернопольской области ураган повредил жилые дома и свалил более 100 деревьев.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления МЧС, в частности, в селе Цыгане повреждено 30 жилых домов, приблизительно 10 га приусадебных участков, свалено 35 деревьев. В селе Бурдякивцы повреждено 6 жилых домов, 20 га приусадебных участков, водой размыто 2 км дороги, свалено 50 деревьев. В селе отсутствует энергоснабжение и телефонная связь.

В селе Гуштин повреждено, приблизительно, 5 га приусадебных участков, свалено 30 деревьев, отсутствует энергоснабжение.

В целом, в результате дождя и града с порывами сильного ветра нанесены убытки жителям и хозяйствам Гусятинского, Чорткивского и Борщевского района. Сумма нанесенных убытков устанавливается.