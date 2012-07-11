На базе Николаевского университета откроют лечебный факультет

Государственная Аккредитационная Комиссия на минувшей неделе приняла решение об открытии на базе Николаевского национального университета им.Василия Сухомлинского лечебного факультета.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Николай КРУГЛОВ, передает корреспондент УНИАН.

Губернатор прогнозирует открытие медфакультета в 2013 году. "В этом году у нас вряд ли сможет получиться, потому что уже, как мы говорим, только вступительные экзамены, мы только получили все разрешительные документы – буквально на прошлой неделе", - сказал Н.КРУГЛОВ.

По его словам, главным аргументом в принятии данного решения стало то, что, несмотря на ежегодные выпуски в медицинских университетах и академиях, количество врачей в Николаевской области не меняется, потому что сюда по распределению ехать не хотят.

Н.КРУГЛОВ заявил, что первыми студентами на факультете будут выпускники школ из Николаевской области с целевыми направлениями от райгосадминистраций, с которыми будут подписываться трехстороннее соглашение.