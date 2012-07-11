В Харькове столкнулись маршрутка и грузовик: есть жертвы
10:53, 11 июля 2012Новости регионов
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Двое погибли, еще 12 травмированы
В Харькове в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля ГАЗ погибли два человека, еще 12 травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, авария произошла сегодня около 8.00.
Следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).
Решается вопрос о задержании одного из водителей по ст. 115 УПК Украины.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУМВД Украины в Харьковской области и руководство прокуратуры области.
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