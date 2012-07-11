Возбуждено уголовное дело по факту отравления на "Днепростали"

В Днепропетровске милиция возбудила уголовное дело по факту отравления рабочих ООО «Металлургический завод «Днепросталь» в заводской столовой 7 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

По информации прокуратуры, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие питались в обеденном зале завода в дневную и ночную смену и употребляли блюда одного из двух меню. Общим блюдом для всех рабочих, попавших в больницу, была «сельдь под овощами».

Также доследственной проверкой установлено, что помещение для приема пищи и условия транспортировки блюд не соответствуют нормам действующего законодательства. Еда готовилась в антисанитарных условиях. У работников предприятия отсутствуют сведения о прохождении медицинского осмотра, на момент проверки в помещении, где готовилась еда, отсутствовало мыло и одноразовые полотенца.

По данным прокуратуры, 7 июля в инфекционный стационар больницы № 21 Днепропетровска в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы 8 работников ООО «Металлургический завод «Днепросталь» с диагнозом «гастроэнтероколит». У трех пострадавших лабораторно выявлен возбудитель сальмонеллеза. Впоследствии, за медицинской помощью в поликлинику завода с симптомами острой кишечной инфекции обратилось еще 29 человек, которые от госпитализации отказались.