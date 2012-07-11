В Киеве на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины объявило штормовое предупреждение в Киеве на сегодня 11 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, на протяжении 11 июля в Киеве ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

"Во второй половине дня 11 июля в городе пройдут сильные ливни", - проинформировали в МЧС.