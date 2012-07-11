В Мариуполе горел склад бытовой химии
09:35, 11 июля 2012Новости регионов
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Погибших и пострадавших нет
Вчера в Мариуполе Донецкой области горел склад бытовой химии.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, пожар возник утром на складе бытовой химии в Жовтневом районе Мариуполя. Огнем были повреждены 800 кв. метров кровли, перекрытия и товары бытовой химии.
Локализован пожар был через 3 часа, а ликвидирован почти через 4 часа. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время причина пожара устанавливается.
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