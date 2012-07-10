Во Львове обследуют квартиры в обвалившемся доме

Во Львове продолжается обследование квартир в доме на ул. Сечевых Стрелецов, 8, где произошел обвал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По предварительной информации, помещение, где обвалилось перекрытие, принадлежит религиозному объединению «Методисская церковь Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, во Львове на ул. Сечевых Стрелецов, 8, в четырехэтажном жилом доме во время проведения ремонтных работ обвалилось деревянное перекрытие между четвертым этажом и чердаком в трехкомнатной квартире. Обвал перекрытия произошел на площади около 45 кв. м.

Вследствие произошедшего погибли двое мужчин, еще один мужчина госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.