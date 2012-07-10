К Саше Поповой вернулись память и зрение

Состояние Александры Поповой, которая была жестоко избита в ночь с 9 на 10 марта, постепенно улучшается. Сейчас девушка уже самостоятельно может сесть, читает и даже рассказывает детские стихи.

Об этом «Новостям-N» рассказала тетя Александры Ирина Цветухина.

«Сашенька сама садится в кровати. Она хорошо сидит и в коляске во время прогулок на улице, мы уже не обкладываем ее подушками. Она складывает мозаику, пазлы — тренируем моторику. Многое вспоминает: например, рассказала нам детское стихотворение про мишку косолапого. Саше принесли книги — сказки, стихи. Она читает. Зрение к ней вернулось, взгляд уже не неподвижен», - поделилась Ирина Николаевна.

Кроме того, по ее словам, Саша уже пытается принимать участие в разговоре, смеется, когда слышит что-то смешное. Для родных Александры все эти маленькие победы девушки, более двух месяцев пролежавшей в коме — просто счастье.

«Мы уже забирали Сашу на выходные домой. Она очень была рада увидеть свою комнату, побывать в родных стенах», - говорит Ирина Цветухина.

Затем, Александру снова отвезли в палату — несмотря на то, что никаких препаратов девушке уже не назначают, несколько раз в день ей в больнице делают необходимый лечебный массаж.

По словам Ирины Николаевны, в санатории «Ингул» уже готова палата для Александры со всем необходимым оборудованием. Именно там девушка будет проходить реабилитацию, которая ей необходима для восстановления всех жизненно важных функций. Основной упор будет делаться на водные процедуры — занятия в бассейне помогут Саше встать на ноги. Перевезти девушку в санаторий планируется уже на этой неделе.