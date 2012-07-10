Контрабандисты переправляли сигареты через реку Буг

Работники польской и украинской пограничных служб задержали трех мужчин, которые занимались переправкой контрабандных сигарет из Украины в Польшу через реку Буг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Пограничной службы Польши, польского гражданина с партией сигарет стоимостью почти 30 тыс. евро задержали на днях в районе местности Шлипче Грубешовского района.

"Около 250 тыс. сигарет контрабандой доставлены через пограничную реку Буг, а позже перенесены на рядом расположенный луг, где они были загружены в автомобиль. Контрабандист, однако, не успел скрыться с товаром, поскольку был задержан пограничниками", - отмечается в сообщении.

Польские пограничники сразу сообщили об этом случае украинским коллегам, которые в Украине задержали двух мужчин с подготовленной к отправке еще одной партией контрабандных сигарет.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года польские пограничники выявили контрабандных сигарет на сумму 6,7 млн. дол., что почти на 20% больше показателей первых трех месяцев прошлого года.

В прошлом году все польские правоохранительные службы выявили на восточной границе и в Польше контрабандных сигарет на сумму около 100 млн долларов.