В Киеве должностное лицо устроило мусорную свалку

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева за засорение 0,25 га земли парка - памятника садово-паркового искусства «Сырецкая роща».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Установлено, что должностное лицо самовольно устроило на территории национального парка свалку бытовых и строительных отходов, разместило машину по переработке деревянных изделий и складировало остатки от их утилизации на открытом грунте.

По подсчетам Государственной экологической инспекции в г. Киеве, размер вреда, вызванного засорением земель столичной парковой зоны, составляет 8,2 млн грн.

Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Парк «Сырецкая роща» входит в состав природно-заповедного фонда Украины, который охраняется как национальное достояние и является составной частью мировой системы природных территорий и объектов, находящихся под особой охраной, отметили в прокуратуре.