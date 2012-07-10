СЭС Ялты опровергает информацию о закрытии крупного пляжа

Ялтинская СЭС называет недостоверной появившуюся в интернете информацию о закрытии из-за грязной воды в море популярного среди отдыхающих Массандровского пляжа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии курортного города.

"Ничего подобного в действительности нет. Пляж продолжает функционировать в обычном режиме", - заявил главный санитарный врач города Владимир Романенко.

По его словам, раньше подобные "утки" вбрасывались в период острой конкуренции между ялтинскими и сочинскими пляжами. "Сегодня я даже понятия не имею, откуда взялись данные о неких "отклонениях от стандартов" в пробах воды", - заявил главврач СЭС, выразив сожаление, что недостоверная информация, негативно влияющая на имидж Ялты, появилась именно в украинских интернет-СМИ.

В сети сообщения о закрытом пляже размещаются со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Массандровский пляж расположен в центральной части Ялты и является популярным местом отдыха у жителей города и туристов.