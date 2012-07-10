Львовщина: легковушка въехала в автобус - травмированы 11 людей
15:18, 10 июля 2012Новости регионов
0
Двое - в тяжелом состоянии
Сегодня около 13.00 возле села Бабино Самборского района Львовской области женщина-водитель, управляя автомобилем «Део Ланос», неожиданно выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с рейсовым автобусом.
Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, автобус следовал по маршруту Львов-Калинов.
По предварительным данным, двое пассажиров автобуса попали в реанимацию, один пассажир госпитализирован в травматологию, всем остальным в больнице оказывают медицинскую помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия с целью установления причин и обстоятельств ДТП.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter