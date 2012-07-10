Женщину с пляжа увезли в больницу с переохлаждением

В Тернополе женщина попала в больницу из-за переохлаждения.

Как сообщили в центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел на дальнем пляже города.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения проспала на пляже всю ночь, при этом ногами до пояса была полностью погружена в воду.

Ее доставили в первую городскую больницу, где врачи констатировали у нее острое алкогольное отравление и переохлаждение тела.