Женщину с пляжа увезли в больницу с переохлаждением
15:16, 10 июля 2012Новости регионов
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Еще и тяжелое алкоотравление
В Тернополе женщина попала в больницу из-за переохлаждения.
Как сообщили в центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел на дальнем пляже города.
Женщина в состоянии алкогольного опьянения проспала на пляже всю ночь, при этом ногами до пояса была полностью погружена в воду.
Ее доставили в первую городскую больницу, где врачи констатировали у нее острое алкогольное отравление и переохлаждение тела.
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