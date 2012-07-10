В центре Львова обрушился дом, погибли два человека

Сегодня около 13.00 в центре Львова произошло обрушение перекрытия между четвертым этажом и чердаком жилого дома на улице Сечевых стрельцов, 8.

Об этом сообщил УНИАН исполняющий обязанности пресс-секретаря ГУ МЧС Украины во Львовской области Игорь Курус.

Под завалами погибли двое рабочих. Еще одного рабочего удалось спасти, он госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы. На данный момент известно, что в доме производился ремонт. Сам дом старой польской застройки.

Выясняются все обстоятельства чрезвычайного происшествия.