Житомирщина: в аварии погибла девушка, еще 9 травмированы

Сегодня около 4-х часов утра на 211-м километре автотрассы «Киев-Чоп» в Новоград-Волынском районе Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого 1 человек погиб и 9 пострадали.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГАИ Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, водитель автобуса Mercedes-Benz, 26-летний житель Ривненской области, двигаясь в направлении Киева, не придерживался безопасной дистанции на мокром отрезке дороги и врезался в грузовой автомобиль Renault Premium с полуприцепом, который ехал впереди.

Вследствие ДТП от полученных телесных повреждений погибла 24-летняя пассажирка автобуса, жительница Ривненской области. Водитель автобуса и еще 8 пассажиров получили травмы.

Милиция возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившими тяжелые телесные повреждения). Ведется следствие, в ходе которого будут установлены обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.