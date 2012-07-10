В Винницкой области от удара молнии погибла женщина
14:38, 10 июля 2012Новости регионов
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Решила быстро убрать сено
В селе Сологубовка Оратовского района Винницкой области от удара молнии погибла женщина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
Согласно сообщению, 46-летняя женщина до начала грозы решила быстро убрать сено на территории собственного хозяйства. Вместе с тем уже были разряды молнии, которая и поразила женщину. От полученных травм она погибла на месте.
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