Источником массового отравления в Бердичеве стали эклеры
В больницах 24 человека
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба предварительно установила, что источником массового отравления в Бердичеве Житомирской области стали пирожные "Эклер белый" производства местной компании "Ласунка".
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Все случаи заболевания предварительно связаны с употреблением заварных пирожных с кремом из сгущенки "Эклер белый" производства ООО ВКФ "Ласунка" г. Бердичева", - отмечается в сообщении.
Во время проверки цеха указанного предприятия были установлены нарушения требований санитарного законодательства.
9 июля главный государственный санитарный врач Бердичевского района вынес постановление о запрете эксплуатации цеха ООО ВКФ "Ласунка".
Как сообщал УНИАН, 7-9 июля в Бердичеве с пищевым отравлением были госпитализированы 24 человека, среди которых 8 детей.