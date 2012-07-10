Источником массового отравления в Бердичеве стали эклеры

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба предварительно установила, что источником массового отравления в Бердичеве Житомирской области стали пирожные "Эклер белый" производства местной компании "Ласунка".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Все случаи заболевания предварительно связаны с употреблением заварных пирожных с кремом из сгущенки "Эклер белый" производства ООО ВКФ "Ласунка" г. Бердичева", - отмечается в сообщении.

Во время проверки цеха указанного предприятия были установлены нарушения требований санитарного законодательства.

9 июля главный государственный санитарный врач Бердичевского района вынес постановление о запрете эксплуатации цеха ООО ВКФ "Ласунка".

Как сообщал УНИАН, 7-9 июля в Бердичеве с пищевым отравлением были госпитализированы 24 человека, среди которых 8 детей.