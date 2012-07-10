В Одессе без денег не пускают на пляж
Прокуратура провела проверк
Прокуратура Одессы, осуществив проверку городских пляжей по жалобам граждан, установила, что администрациями ряда пляжей «принимаются меры по ограничению бесплатного допуска отдыхающих».
Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Сотрудники ведомства обнаружили, что арендаторы препятствуют бесплатному доступу отдыхающих на территорию пляжей «Аркадия», «Отрада», «Чайка» и «Ривьера».
Кроме того, «Курортный», «Аркадия» и «Дельфин» эксплуатируются без паспортов на открытие и функционирование пляжей, что также нарушает право граждан на безопасный отдых у моря.
Прокурор города направил мэру Одессы Алексею Костусеву представление с требованием «устранить выявленные нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц, которые не осуществляют надлежащий контроль над открытием и функционированием пляжей в соответствии с законодательством».
Прокуратура Одесской области намерена установить еженедельный контроль за соблюдением законности на городских пляжах Одессы.
Примечательно, что в список нарушителей прокуратурой Одессы не включен пляж «Зебра» на 10-й станции Большого Фонтана, где журналистами накануне зафиксировано нападение представителей администрации и охранников пляжной территории на группу молодых одесситов, отстаивающих свое право на бесплатный доступ на городские пляжи. Представитель администрации этого пляжа отобрал и утопил в море мобильный телефон одной из общественных активисток, а другую ударил по лицу. Кроме того, неизвестные пробили колесо автомобиля участника акции. Эти одесситы обратились с заявлениями в милицию о нарушениях их законных прав на бесплатный доступ на городские пляжи и морское водопользование.