В Одессе без денег не пускают на пляж

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сотрудники ведомства обнаружили, что арендаторы препятствуют бесплатному доступу отдыхающих на территорию пляжей «Аркадия», «Отрада», «Чайка» и «Ривьера».

Кроме того, «Курортный», «Аркадия» и «Дельфин» эксплуатируются без паспортов на открытие и функционирование пляжей, что также нарушает право граждан на безопасный отдых у моря.

Прокурор города направил мэру Одессы Алексею Костусеву представление с требованием «устранить выявленные нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц, которые не осуществляют надлежащий контроль над открытием и функционированием пляжей в соответствии с законодательством».

Прокуратура Одесской области намерена установить еженедельный контроль за соблюдением законности на городских пляжах Одессы.

Примечательно, что в список нарушителей прокуратурой Одессы не включен пляж «Зебра» на 10-й станции Большого Фонтана, где журналистами накануне зафиксировано нападение представителей администрации и охранников пляжной территории на группу молодых одесситов, отстаивающих свое право на бесплатный доступ на городские пляжи. Представитель администрации этого пляжа отобрал и утопил в море мобильный телефон одной из общественных активисток, а другую ударил по лицу. Кроме того, неизвестные пробили колесо автомобиля участника акции. Эти одесситы обратились с заявлениями в милицию о нарушениях их законных прав на бесплатный доступ на городские пляжи и морское водопользование.