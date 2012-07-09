Администрация «Днепростали» готовит иск к поставщику питания

Администрация ООО «МЗ Днепросталь» (Днепропетровск) готовит иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области к поставщику питания на завод - ЧП «Акарова-Опалейчук», поскольку после обеда в заводской столовой отравились 60 работников предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Интерпайп».

«Как только будут готовы необходимые документы, юристы завода подадут иск в суд и заявление в прокуратуру. Причиной пищевого отравления рабочих «Днепростали» стал недобросовестный оператор столовой», - сообщил корреспонденту УНИАН представитель пресс-службы.

Отравление сотрудников завода произошло вечером в пятницу, 6 июля. В течение выходных 60 человек обратились за помощью к врачам. 12 сотрудников «Днепростали» госпитализированы с пищевым отравлением. Еще 48 человек находятся под амбулаторным наблюдением врачей. Состояние госпитализированных сотрудников оценивается как средней степени тяжести. Компания взяла на себя все расходы, связанные с лечением сотрудников.

В настоящее время работа заводской столовой приостановлена. Санэпидстанция осуществляет проверку ЧП. Поставщик питания будет заменен незамедлительно.

«Интерпайп» также инициирует дополнительные проверки всех операторов питания, обеспечивающих кормление работников на других предприятиях компании», - говорится в сообщении пресс-службы компании.