Пока мать была на свидании, собака загрызла ее 2-летнюю дочку

В Гайсине Винницкой области собака загрызла до смерти 2-летнюю девочку, которую мать оставила без присмотра.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, трагедия произошла вчера поздно вечером на территории одного из гайсинских предприятий.

Милиция выяснила, что девочку привезла на предприятие ее мать, 23-летняя жительница одного из сел района. Около 23.00 женщина вместе с ребенком приехала на свидание к мужчине, который работал на предприятии охранником.

Оставив дочь в помещении сторожевой охраны, женщина проводила время вместе с мужчиной. Девочка заснула, но среди ночи проснулась, испугалась и начала плакать. На детский крик в помещение забежал сторожевой пес и набросился на девочку.

В отношении матери и ее товарища возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни положении и лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу малолетства) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о привлечении матери к уголовной ответственности в соответствии со ст. 166 (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).