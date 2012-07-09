Во Львовском онкоцентре успешно работает компьютерный томограф

Во Львовском онкологическом центре второй год подряд успешно работает 24-срезовый компьютерный томограф, который приобрел благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Как сообщили УНИАН в фонде Р.Ахметова, это было первое в Западной Украине медицинское оборудование такого класса.

Каждый месяц на томографе проходят обследования и осуществляют планирование последующей лучевой терапии до 13-15 пациентов, это почти 3600 пациентов в год.

В «Развитии Украины» подчеркнули - чтобы исследования оставались доступными для больных, фонд поставляет Львовскому онкоцентру контрастные вещества, шприцы для инжекторов, рентгеновские пленки и другие материалы, крайне необходимые для получения и сохранения высококачественных изображений. Дополнительно, согласно договору с поставщиком, на протяжении трех лет фонд Р.Ахметова осуществляет гарантийное обслуживание аппарата.

Вскоре во Львовском онкоцентре, сообщили в фонде, начнет работу блок контактной лучевой терапии (брахитерапии). Оборудование для него (а именно - аппарат брахитерапии с набором апликаторов, специализированный стол, передвижной рентгеновский аппарат в виде С-дуги, мебель и другое) также приобрел фонд Р.Ахметова.

В фонде «Развитие Украины» также проинформировали, что в рамках одного из проектов «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» в Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях вскоре будут введены в эксплуатацию еще три компьютерных томографа.