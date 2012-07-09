Черниговщина: во время купания утонул 14-летний подросток
13:25, 09 июля 2012Новости регионов
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Оздоравливался в санатории
В Черниговской области прокуратура проверяет обстоятельства гибели подростка, который оздоравливался в санатории.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, Нежинская межрайонная прокуратура в связи с гибелью ребенка на воде проводит проверку исполнения служебных обязанностей руководством санатория "Пролисок" в Нежинском районе.
7 июля во время купания утонул 14-летний подросток, который оздоравливался в санатории.
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