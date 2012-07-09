Одещина: 36 виноградарей отравились парами яда

Болградская районная прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя виноградарской бригады опытно-производственного хозяйства имени Суворова за массовое отравление парами ядохимикатов виноградарей.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, дело возбуждено по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 июня 36 виноградарей из села Оксамитное Болградского района были госпитализированы с отравлением парами ядохимикатов, полученным при подвязке кустов винограда. Трое пострадавших от паров пестицидного препарата "Би-58" оказались в реанимации.

По словам рабочих, во время подвязки ветвей винограда на смежном участке механизатор проводил опрыскивание кустов.