Тернопольщина: за выходные дни утонули 5 человек

В Тернопольской области за выходные дни утонули 5 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, 7 июля в реке Днестр вблизи села Литячи Залищицкого района утонула 16-летняя девушка, в этой же реке возле села Космарин Бучачского района – 22-летний мужчина. А в селе Двуречье Теребовлянского района утонул 73-летний местный житель.

8 июля в пруду в селе Слободка Джуринская Чорткивского района было обнаружено тело 25-летнего жителя села Косив.

Кроме того, в 22.00 на пляже в Тернополе утонула 23-летняя уроженка села Окип Белогорского района Хмельницкой области, которая временно проживала в городе.