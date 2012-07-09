Тернопольщина: за выходные дни утонули 5 человек
12:17, 09 июля 2012Новости регионов
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Жертвам - от 17 до 73 лет
В Тернопольской области за выходные дни утонули 5 человек.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, 7 июля в реке Днестр вблизи села Литячи Залищицкого района утонула 16-летняя девушка, в этой же реке возле села Космарин Бучачского района – 22-летний мужчина. А в селе Двуречье Теребовлянского района утонул 73-летний местный житель.
8 июля в пруду в селе Слободка Джуринская Чорткивского района было обнаружено тело 25-летнего жителя села Косив.
Кроме того, в 22.00 на пляже в Тернополе утонула 23-летняя уроженка села Окип Белогорского района Хмельницкой области, которая временно проживала в городе.
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