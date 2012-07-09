На Хмельниччине в этом году оздоровят 90 тыс. детей

В этом году в Хмельницкой области оздоровлением и отдыхом будут охвачены 90 тысяч детей, что составляет 63% общего количества детей школьного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОГА Василий Ядуха сообщил в программе “Акценты” на телеканале “Поділля-Центр”.

“Это очень большая цифра, и на эти цели направлено 25 млн грн, что на 78% больше, чем в прошлом году. Дополнительно привлечены спонсорские 10 млн грн. То есть, все делается для того, чтобы детки оздоровились, отдохнули и набрались сил”, - сказал он.

В.Ядуха отметил, что за средства областного бюджета будут оздоровлены все дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей. Они будут отдыхать не только в местных лагерях, но и в других областях, на побережье морей и в Карпатах.