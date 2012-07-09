На Трухановом острове упал мотопараплан: 2 погибших

На столичном Трухановом острове упал частный мотопараплан: двое человек погибли и один пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, несчастный случай произошел сегодня в 14.00.

Пострадавшее лицо в тяжелом состоянии госпитализировано в больницу скорой помощи.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.