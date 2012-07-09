На Трухановом острове упал мотопараплан: 2 погибших
10:38, 09 июля 2012Новости регионов
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Один пострадал
На столичном Трухановом острове упал частный мотопараплан: двое человек погибли и один пострадал.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, несчастный случай произошел сегодня в 14.00.
Пострадавшее лицо в тяжелом состоянии госпитализировано в больницу скорой помощи.
По факту события правоохранительными органами проводится расследование.
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