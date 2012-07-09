Сумщина: на летний отдых детей потратят около 22 млн грн

В Сумской области на проведение летней оздоровительной кампании планируется привлечь из разных источников финансирования около 22 миллионов гривен. Об этом сообщили УНИАН в управлении по делам семьи, детей и молодежи Сумской облгосадминистрации.

По словам начальника этого управления Олега Латы, из областного бюджета на отдых и оздоровление в лагерях, находящихся в подчинении управления по делам семьи, детей и молодежи, предусмотрено более 3,4 млн грн. Объемы финансирования из областного бюджета на оздоровление и отдых детей в образовательных лагерях увеличены до 2,3 млн грн. Расходы местных и районных бюджетов на эти цели составляют свыше 6,8 млн грн, а фондом социального страхования по временной потере трудоспособности будут направлены еще свыше 7,4 млн грн.

«На проведение летней оздоровительной кампании привлекаются и внебюджетные средства», - отметил чиновник.

По его словам, сейчас в области функционирует 25 загородных оздоровительных учреждений, начал работу и палаточный лагерь «Сузір’я» в Шосткинском районе.