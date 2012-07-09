Житомирщина: сошли с рельсов четыре грузовых вагона
10:16, 09 июля 2012Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
Вчера в 10.25 в Житомирской области, на железнодорожной станции „Попельня” Юго-Западной железной дороги, во время движения грузового поезда в составе 55 вагонов сошли с рельсов 4 вагона со щебнем, один из которых опрокинулся.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, а результате события повреждено 30 м железнодорожного пути. Жертв и пострадавших нет.
Движение транспорта организовано по резервной схеме.
Причина аварии устанавливается.
На месте события работают 75 сотрудников Юго-Западной железной дороги.
Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет оперативная группа Территориального управления МЧС в Житомирской области.
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