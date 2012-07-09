В Киеве усилен контроль за пожарной безопасностью

В Киеве из-за жары усилен контроль за состоянием пожарной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, пожарный контроль усилен в местах массового пребывания граждан, транспортных коммуникаций и систем жизнеобеспечения.

С 1 апреля до 6 июля на территории лесопарковых хозяйств Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киивзеленстрой» возникло 39 пожаров, а именно: 22 (общей площадью 0,39 га) - в Дарницком лесопарковом хозяйстве, 8 (площадью 0,72 га) – в Святошинском лесопарковом хозяйстве, 9 (площадью 1,26 га) - в Конча-Заспе.

С целью предотвращения возникновения пожаров оборудовано 20 сосредоточенных пунктов пожарного инвентаря, обустроено 10 пожарных башен, установлено 96 противопожарных щитов, перекрыто более 120 дорог. Кроме того, установлено 53 шлагбаума, 980 надолбней, 50 знаков «Движение запрещен».

Ликвидировано 135 га мест захламленности и почти 67 га мусорных свалок, проведено 18 рейдов по проверке соблюдения правил пожарной безопасности.

В коммунальных предприятиях лесопарковых хозяйств создан запас горюче-смазочных материалов в объеме 10 тонн.

Среди населения постоянно ведется агитационно-просветительская работа.

Кроме того, проведены рейдовые проверки соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах города в выходные, праздничные и особо пожароопасные дни.

На протяжении пожароопасного периода заезд транспортных средств на территорию лесного фонда лесопарковых хозяйств запрещен.