Наводнением на Кубани разрушено более 640 домов

09:43, 09 июля 2012
Новости регионов
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Утратили имущество 3 300 человек

Наводнением на Кубани разрушено более 640 домов, сообщает

ИТАР-ТАСС

со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС России.

"В зоне чрезвычайной ситуации работает порядка 250 межведомственных рабочих групп по оценке состояния объектов и масштабов ущерба. Обследовано 10 232 дома. По предварительным результатам оценки, разрушено 643 дома, в том числе частично - 547, полностью - 96", - уточнили в региональном МЧС.

Полностью утратили имущество 3 300 человек, частично - 18 700 человек.

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