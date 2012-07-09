Наводнением на Кубани разрушено более 640 домов

Утратили имущество 3 300 человек

Наводнением на Кубани разрушено более 640 домов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС России. "В зоне чрезвычайной ситуации работает порядка 250 межведомственных рабочих групп по оценке состояния объектов и масштабов ущерба. Обследовано 10 232 дома. По предварительным результатам оценки, разрушено 643 дома, в том числе частично - 547, полностью - 96", - уточнили в региональном МЧС. Полностью утратили имущество 3 300 человек, частично - 18 700 человек.

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