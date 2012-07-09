В Киевской области микроавтобус врезался в дерево: есть жертвы

Вчера в 20.35 вблизи с. Небылица Макаровского района Киевской области на 61-м км автотрассы Киев - Чоп микроавтобус „Пежо” съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб и девятеро госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.