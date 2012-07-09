Тернопольщина: на праздновании Ивана Купала утонули 2 человека

В Тернопольской области во время празднования Ивана Купала утонули два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, в частности, вчера в 22 часа в селе Верхний Ивачив Тернопольского района в реке Серет во время купания утонул 15-летний тернополянин. А в 22.18 в селе Великие Млынивцы Кременецкого района в местном пруду во время купания утонул 49-летний житель Кременца.

Еще одного утопающего, который в нетрезвом состоянии упал в водоем в селе Скоморохи Бучачского района, удалось спасти. Из воды 26-летнего жителя села Светлое Монастыриского району вытащил работник местной турбазы. После этого пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение Бучачской центральной районной клинической больницы.