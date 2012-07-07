В Сумской области за сутки возникло 4 пожара

В Сумской области на протяжении последних суток возникло четыре пожара в лесах и на открытых территориях, один из которых приобрел значительное распространение.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС Украины в Сумской области, в частности, 6 июля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что возле железнодорожной станции Корчаковка Краснопольского района произошло возгорание лесной подстилки. В связи с повышенной температурой и сильным ветром пожар быстро распространялся по лесному массиву. Как следствие, огонь перекинулся на молодые лесные насаждения и охватил площадь 1,5 га.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев через несколько часов пожар был ликвидирован и не допущено распространение огня на рядом расположенный склад древесины. Сейчас причина и убытки, нанесенные огнем, выясняются.