В Хмельницком каменщик выпал из окна 11 этажа и разбился

Выясняют обстоятельства трагедии

В Хмельницком каменщик частного предприятия «Стройалгоритм», выполняя работы на высоте, выпал из окна 11 этажа многоэтажки. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Хмельницкой области, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Окончательные обстоятельства и причины трагедии выясняются спецкомиссией территориального управления Госгорпромнадзора в области.

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