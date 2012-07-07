В Хмельницком каменщик выпал из окна 11 этажа и разбился
13:02, 07 июля 2012Новости регионов
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Выясняют обстоятельства трагедии
В Хмельницком каменщик частного предприятия «Стройалгоритм», выполняя работы на высоте, выпал из окна 11 этажа многоэтажки.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Хмельницкой области, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Окончательные обстоятельства и причины трагедии выясняются спецкомиссией территориального управления Госгорпромнадзора в области.
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