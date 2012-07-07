В Харьковской области с начала года усыновлено 69 детей

В Харьковской области за январь – июнь 2012 года усыновлено 69 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания «Социальные инициативы Президента Украины» с участием вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергею Тигипко сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

По его данным, из них 57 детей усыновили граждане Украины.

М.Добкин подчеркнул, что в области во время усыновления преимущество отдается гражданам Украины.

Председатель ОГА отметил, что на сегодняшний день на попечении области находятся около 3 тысяч детей. По словам М.Добкина, сейчас в области функционирует 56 детских домов семейного типа и 423 приемных семьи.

По его данным, в первом полугодии 2012 года на воспитание в приемные семьи и детские дома семейного типа передано 86 детей.

М.Добкин подчеркнул, что Харьковская облгосадминистрация и центральная власть уделяет значительное внимание решению социальных проблем региона, в частности, проблемы наличия детей без родительской опеки.