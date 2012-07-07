В Ривненской области в копанке утонул 7-летний мальчик

В селе Корчевье Костопольского района Ривненской области утонул в водоеме 7-летний мальчик.

Как сообщил УНИАН старший инспектор по связям с общественностью территориального управления МЧС в области Дмитрий Мельник, трагедия произошла 5 июля, мальчик упал в копанку, из которой не смог выбраться.

Мальчика подняли из водоема односельчане, однако спасти ему жизнь не удалось.

На месте трагедии ведется расследование.