В Ривненской области в копанке утонул 7-летний мальчик
09:08, 07 июля 2012Новости регионов
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Проводится расследование
В селе Корчевье Костопольского района Ривненской области утонул в водоеме 7-летний мальчик.
Как сообщил УНИАН старший инспектор по связям с общественностью территориального управления МЧС в области Дмитрий Мельник, трагедия произошла 5 июля, мальчик упал в копанку, из которой не смог выбраться.
Мальчика подняли из водоема односельчане, однако спасти ему жизнь не удалось.
На месте трагедии ведется расследование.
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