В Херсоне штормовой ветер валил деревья и срывал крыши домов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во второй половине дня в Херсоне прошла сильная гроза со штормовым ветром. В результате в городе десятки поваленных деревьев, под которыми оказались припаркованные автомобили. Сорваны крыши с ряда частных домов и магазинов.

По данным оперативного дежурного территориального управления МЧС в Херсонской области, в областном центрее зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач и троллейбусных линий.

В местах, где деревья или провода упали на проезжую часть, образовались автомобильные пробки.

Данных о пострадавших не зафиксировано.

В Цюрупинском и Голопристанском районах Херсонской области также прошла гроза с сильным градом.