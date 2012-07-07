Виннитчина: дети отравились домашним вином

В одном из сел Черновицкого района Винницкой области трое несовершеннолетних в возрасте 11, 12 и 13 лет отравились домашним вином.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, дети с алкогольным отравлением были доставлены в Черновицкую центральную районную больницу.

У двух младших детей врачи диагностировали тяжелое алкогольное отравление, а у старшего – среднее. Своевременное оказание медицинской помощи спасло детям жизни. Сейчас состояние здоровья мальчиков удовлетворительное. Угрозы жизни нет.

Обстоятельства инцидента выясняла милиция.

Оказалось, что в тот день родители 13-летнего мальчика поехали по делам в соседний район. К нему пришли в гости двое младших друзей. Кто-то из детей пошутил, что обычно гостей угощают горячительными напитками, и гостеприимный хозяин достал бутылку домашнего вина. Выпив горячительного напитка, дети пошли купаться на местный пруд. По дороге домой им стало плохо. Старший из ребят сумел сам дойти до дома и лег спать, а двух его товарищей привела домой соседка. Женщина увидела, что ребята ведут себя неадекватно, и от них попахивает алкоголем. Дома детям стало совсем плохо, они начали терять сознание. Родители немедленно вызвали врачей, и каретой «скорой помощи» ребят доставили в больницу.

Все трое пострадавших детей воспитываются в полных, благополучных семьях и характеризуются положительно.

В отношении родителей составлен административный протокол в соответствии со ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.