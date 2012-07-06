Чем опасен запуск небесных фонариков

Тернопольское областное управление МЧС предостерегает жителей области от запуска небесных фонариков.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, зажженные огненные фонари несут опасность пожаров, а поэтому их запуск является таким же нарушением, как и несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.

«В последнее время многие граждане с радостью приобщаются к китайской традиции – запуску небесных фонариков. При этом немногие обращают внимание на то, что угасшие бумажные конструкции оседают на землю как мусор, а в пылающем состоянии несут реальную пожарную опасность. В темное время суток запущенный фонарь красиво подсвечивается огнем от горелки, однако летит он 15-20 минут со скоростью ветра, поднимаясь на высоту до 500 метров, а иногда даже до одного километра», – предостерегают спасатели.

Они предупреждают, что неконтролированный пролет зажженного фонаря несет опасность для деревьев, линий электропередач, автозаправок, аэропортов, аэродромов, складов горюче-смазочных материалов, зданий и сооружений.

«Категорически нельзя использовать небесный фонарик при скорости ветра больше 5 м/с, поскольку полет будет неконтролированным и шар может залететь в открытое окно или запутаться в электропроводах. Фонарик может изменить направление движения и полететь в сторону жилых домов или лесной зоны, приземлиться не только на дерево, автомобиль, но и на сухую траву», – объясняют опасность небесных фонарей работники МЧС.

Запуск огненных фонарей как нарушение по несоблюдению правил пожарной безопасности приравнивается к разжиганию костра в запрещенных местах и в несоответственных условиях, за что ст. 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа до 170 грн.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе во время различных праздников собираются почитатели традиции запуска в небо огненных фонарей. Запускают они их на набережной Тернопольского пруда.