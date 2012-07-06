В Крыму за полгода отдохнули 2 млн туристов

В Крыму с начала года отдохнули более 2 млн туристов - на 10% больше, чем за аналогичный перид 2011 года.

Как сообщает Курортно-информационный центр АРК, по словам министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, проведение Чемпионата Европы по футболу в четырех городах Украины - Киеве, Донецке, Львове и Харькове - также повлияло на прирост количества отдыхающих в Крыму.

«Кроме футбола и спорта, в городах, которые принимали чемпионат, было много людей, автомобильные пробки, перекрытые улицы и другие неудобства, - сказал А.Лиев. – Многие местные жители хотели уехать и уехали от шума и суеты. Крым принимал их с удовольствием, тем более у нас были устроены фанзоны, где тоже можно было болеть за любимую команду, а потом еще и в море купаться».

Как сообщал УНИАН, власти Крыма прогнозируют приезд около 6 млн туристов в 2012 году.