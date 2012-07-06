В Николаеве выписаны из больницы осужденные колонии

Все пятеро осужденных Ольшанской исправительной колонии № 53, которые отравились жидкостью для обработки древесины – морилкой, выписаны из Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач больницы Александр Демьянов.

Решение об этом было принято 5 июля.

У одного из пациентов зрение так и не восстановлено полностью, сообщил А.Демьянов. Мужчина различает слегка цветопередачу и силуэты предметов.

«Яд подействовал специфически на зрительный нерв, - пояснил А.Демьянов. – Восстановится ли зрение полностью, сказать трудно. О других последствиях у остальных пострадавших говорить рано. Сейчас после отравления еще продолжается острый период. О последствиях воздействия яда на организм можно говорить не раньше, чем через месяц».

Как сообщалось, 1 июля в медсанчасть Ольшанской исправительной колонии № 53 обратились восемь осужденных с признаками пищевого отравления. Как выяснилось в ходе расследования, во время выполнения производственного задания в столярном цеху они отравились морилкой. Три человека умерли. Пятерых доставили в больницу.

Прокуратура Николаевского района в отношении должностных лиц колонии возбудила уголовное дело.