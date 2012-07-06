Киевлян бесплатно обследовали на туберкулез и онкологию

Свыше тысячи человек прошли бесплатное обследование по поводу туберкулеза и рака молочной железы на современном передвижном цифровом рентгенофлюорографическом аппарате во время акции Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в Европейской деревне под аркой Дружбы народов в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Р.Ахметова, профилактические осмотры и выявление таких болезней, как туберкулез и рак, на ранних стадиях может спасти жизнь и дает шанс на полное выздоровление

По словам директора Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолия Заболотного, фонд, и по окончании акции, получает звонки от людей, которые хотели бы пройти обследование.

"Поэтому обязательно будем организовывать подобные акции с использованием новейшего цифрового оборудования в дальнейшем. Осенью планируем запустить передвижную мобильную систему, как мы называем, “женская клиника на колесах”, где женщины смогут сделать скрининг молочных желез и сдать некоторые анализы. Также будут предоставляться консультации маммолога и гинеколога», - заявил А.Заболотный.

Как подчеркнули в Фонде Р.Ахметова, ежегодно около 40 тысяч украинцев заболевают активной формой туберкулеза, и больше 7 тысяч из них умирает. Около 16,5 тысячам женщин ставят диагноз рака молочной железы в год, а 2 тысячи - умирает в течение первого года после начала лечения.