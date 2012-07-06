В июне в Николаеве зафиксировано три случая малярии

В июне в Николаеве зафиксировано три случая заболевания малярией.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующая организационным отделом Территориального центра экстренной медицинской помощи Лариса Васильева.

По ее словам, 18 июня заболел житель Николаева, работающий мотористом. Он вернулся из рейса, в ходе которого побывал в Египте, Румынии, США, Коста–Рике, Кении, Индонезии и Вьетнаме. В областную инфекционную больницу он поступил в тяжелом состоянии 22 июня. Пациент сообщил, что перед поездкой химиотерапию проходил нерегулярно.

28 июня почувствовал себя плохо 57-летний старший штурман судна. Из рейса он вернулся в начале февраля после поездки в Нигерию, Гану, Бенин, Того. Химиотерапию делал нерегулярно. В больницу поступил 2 июля в состоянии средней тяжести.

30 июня заболел и в тот же день попал в больницу в состоянии средней тяжести 31-летний частный предприниматель, который в феврале – мае побывал в Таиланде и Китае. Химиотерапию он не проводил вообще.

В последних двух случаях известно, что малярией николаевцы заразились от малярийных комаров, уточнила Л.Васильева.