Львовщина: в лесном массиве обнаружили 186 артснарядов

В лесном массиве неподалеку с. Бортятин и г. Судовая Вишня Мостиского района Львовской области были обнаружены 186 артиллерийских снарядов калибра 47 мм времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, учитывая состояние и опасность транспортировки изъятых боеприпасов, было принято решение обезвредить их на месте выявления.

5 июля специалистами группы пиротехнических работ указанные боеприпасы были уничтожены проведением трех последовательных подрывов.