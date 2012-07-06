Львовщина: в лесном массиве обнаружили 186 артснарядов
13:35, 06 июля 2012Новости регионов
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...времен войны
В лесном массиве неподалеку с. Бортятин и г. Судовая Вишня Мостиского района Львовской области были обнаружены 186 артиллерийских снарядов калибра 47 мм времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, учитывая состояние и опасность транспортировки изъятых боеприпасов, было принято решение обезвредить их на месте выявления.
5 июля специалистами группы пиротехнических работ указанные боеприпасы были уничтожены проведением трех последовательных подрывов.
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