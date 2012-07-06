Прикарпатье: 40-летнюю женщину укусила змея

На Прикарпатье 40-летнюю женщину из Каменец-Подольского укусила змея.

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 5 июля в 13.25 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №9 г. Яремча поступило сообщение о том, что в центральную городскую больницу Яремче с диагнозом «укус змеи» доставлена 40-летняя жительница г. Каменец-Подольский Хмельницкой области. Женщина пострадала во время пребывания в лесу вблизи с. Татаров Яремчанского горсовета. Состояние потерпевшей - средней тяжести.

С начала летнего периода на территории Ивано-Франковской области из-за укусов змей пострадали 19 человек.