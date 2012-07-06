В Макеевке водитель сбил детей и скрылся с места ДТП

В Макеевке Донецкой области задержан водитель, сбивший на тротуаре двух подростков 1995 и 2000 годов рождения, и скрывшийся с места ДТП.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, наезд на подростков произошел 21 июня около 19.00, от сильного удара одного из мальчиков откинуло на 15 метров в сторону. Оба подростка с травмами были доставлены в больницу г. Макеевки.

Водитель автомобиля, совершивший наезд на детей, не остановился, чтобы оказать им помощь, с места дорожного происшествия скрылся.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ г. Макеевки приступили к проведению оперативно- розыскных мероприятий, и через 1,5 часа этот водитель был задержан. Виновником оказался 50-летний местный житель, его автомобиль «Ауди» находился в гараже.

После проведения следственных действий водитель сознался в содеянном.