Завтра в Киеве будут праздновать День Днепра

В субботу, 7 июля, в столице состоится общегородской традиционный праздник «День Днепра». Гуляние начнется о 15:00 и будет проходить на Подоле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, организаторы приглашают всех приобщиться к параду вышиванок. Праздничнім шествием участники пройдут по улице Петра Сагайдачного, а продолжится действо на Контрактовой площади.

Так, киевляне и гости города смогут увидеть рыцарский турнир, конкурс красоты «Днепровская русалка», награждение победителей детского творческого конкурса «Днепр – река моей Родины». Настоящей изюминой станет праздничный гала-концерт при участии известных исполнителей, среди, которых своими выступлениями порадуют группы «Тартак», «Сварожичи» и легендарные «Песняры». Кроме того, во время праздника будут угощать мороженым.

Завершится действо праздничным фейерверком.

В связи с проведением мероприятия 7 июля с 11:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой площади.

«День Днепра» в столице празднуют уже девятый год подряд. По словам организаторов, целью проведения мероприятия является привлечение внимания киевлян к проблемам современного экологического состояния Днепра и призыв бережливого отношения к главной водной артерии нашего государства и рек в целом.

Организаторами праздника выступили Всеукраинский благотворительный фонд «Днепр» при поддержке Киевской городской государственной администрации.