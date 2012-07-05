Грузовик столкнулся с маршруткой: пострадали 11 человек
18:02, 05 июля 2012Новости регионов
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ДТП в Харькове
В Харькове в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика MAN пострадали 11 человек.
В результате столкновения непосредственно на месте происшествия за медицинской помощью обратились 4 пассажира маршрутки – женщины, 1962, 1981 и 1992 годов рождения, и мужчина, 1958 года рождения. Они были доставлены в больницу. В ГАИ также отметили, что на протяжении суток после аварии за помощью обратились еще 7 пассажиров автобуса. После оказания медпомощи все семеро направлены на амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском Управлении ГАИ, авария произошла на проспекте Гагарина.
В ДТП пострадали 11 человек
В результате столкновения непосредственно на месте происшествия за медицинской помощью обратились 4 пассажира маршрутки – женщины, 1962, 1981 и 1992 годов рождения, и мужчина, 1958 года рождения. Они были доставлены в больницу.
В ГАИ также отметили, что на протяжении суток после аварии за помощью обратились еще 7 пассажиров автобуса. После оказания медпомощи все семеро направлены на амбулаторное лечение.
Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП.
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