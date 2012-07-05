В Житомирской области заболеваемость новорожденных снизилась вдвое

За четыре года в Житомирской области, благодаря внедрению новейших перинатальных технологий, заболеваемость новорожденных снизилась вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук сообщил сегодня журналистам.

По словам С.Рыжука, "за последние пять лет в Житомирской области внедрение медиками ультрасовременных перинатальных технологий существенно повлияло на основные результаты их работы: в регионе с 2007 года по 2011 год в 5,4 раза увеличилось количество нормальных родов, заболеваемость новорожденных снизилась вдвое, а ранняя неонатальная смертность уменьшилась в 1,4 раза".

При этом С.Рыжук уточнил, что таких результатов медикам удалось достичь благодаря работе Житомирского областного центра здравоохранения матери и ребенка, на базе которого сегодня при участии премьер-министра Николая Азарова был открыт областной перинатальный центр.

"В перинатальном центре отделение интенсивной терапии новорожденных оснащено современными инкубаторами, реанимационными системами для выхаживания детей, в том числе младенцев с массой тела при рождении меньше 1000 граммов. Так, ежегодно в отделении центра выхаживается 10-12 детей с массой тела при рождении меньше 1000 граммов, при этом показатели их выживаемости и заболеваемости находятся на уровне мировых. В первых числах июля этого года в центре ожидается рождение 32-тысячного ребенка, в целом здесь с 2004 года уже родились 31 тысяча 881 ребенок", - сообщил председатель Житомирской ОГА.

Справка УНИАН. В Житомирской области проживают 1 млн 273 тыс. 968 человек. На протяжении многих лет в области растет уровень смертности, сегодня он почти вдвое превышает уровень рождаемости.