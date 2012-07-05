На хладокомбинате взорвался газовый баллон: погиб человек
14:40, 05 июля 2012Новости регионов
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Пожар ликвидировали
В Лисичанске Луганской области на предприятии «Лисичанский хладокомбинат» публичного акционерного общества «Луганскхолод» взорвался газовый баллон, один человек погиб, второй получил ожоги.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, взрыв произошел сегодня.
Баллон взорвался в результате нарушения правил безопасности во время демонтажа оборудования. Пожар ликвидирован, проводятся следственные действия.
Прокуратура Лисичанска возбудила уголовное дело по ст. 272 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.
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