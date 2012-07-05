На хладокомбинате взорвался газовый баллон: погиб человек

В Лисичанске Луганской области на предприятии «Лисичанский хладокомбинат» публичного акционерного общества «Луганскхолод» взорвался газовый баллон, один человек погиб, второй получил ожоги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, взрыв произошел сегодня.

Баллон взорвался в результате нарушения правил безопасности во время демонтажа оборудования. Пожар ликвидирован, проводятся следственные действия.

Прокуратура Лисичанска возбудила уголовное дело по ст. 272 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.